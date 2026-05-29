Украинская гимнастка Краинская закрыла глаза и уши во время гимна России на ЧЕ

Украинская гимнастка София Краинская во время исполнения гимна России на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии закрыла руками глаза, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Федерацию гимнастики России.

В опубликованном видео можно заметить, что, как только начал звучать гимн, Краинская вытащила наушники, опустила голову и закрыла глаза. При этом, согласно данным Tribuna, так же поступила украинская гимнастка Варвара Чубарова во время награждения по итогам упражнения с мячом.

Ранее российская гимнастка София Ильтерякова, которая выступала на этапе Кубка мира в Софии в нейтральном статусе, не повернулась к флагам во время исполнения украинского гимна – на соревнованиях победу с результатом 30,400 балла одержала украинка Таисия Онофрийчук.

После этого Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) начала расследование. Кроме того, Федерация гимнастики Украины выступила с официальным требованием лишить Ильтерякову права выступать даже в нейтральном статусе.

В результате спортсменке вынесли предупреждение и указали, что любое аналогичное нарушение правил приведет к лишению ее статуса нейтрального атлета.

