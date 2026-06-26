Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Румынии

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Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в городе Клуж-Напока в Румынии. Причиной такого решения стали грубые нарушения регламента со стороны организаторов соревнований, заявила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

"Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток", – пояснил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.

Он назвал это прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), по которому россияне были полностью восстановлены в правах. Кроме того, решение идет вразрез с уставом World Gymnastics и обновленными положениями Олимпийской хартии, указал пресс-атташе.

Гинатуллин подчеркнул, что Россия будет добиваться исполнения решений World Gymnastics.

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке состоится с 26 по 28 июня. Турнир проводится под эгидой World Gymnastics.

Ранее World Gymnastics изменила правила поведения на церемониях награждения, добавив в них две новые статьи о степени ответственности за нарушение этики. Первое касается запрета на политическую, религиозную или расовую пропаганду на подиуме, демонстрации, ношения или применения политических, религиозных или расовых символов, знаков, сообщений, баннеров, одежды или жестов, а также демонстрации других флагов, кроме официальных национальных.

Вторая же статья вводит санкции, по которым несоблюдение 13-й статьи приравнивается к серьезным правонарушениям.