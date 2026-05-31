31 мая, 13:38

Гимнастка Ильтерякова выиграла чемпионат Европы в упражнениях с обручем

Фото: Getty Images/Anadolu/Sefa Karacan

Россиянка София Ильтерякова победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Он проходит в болгарской Варне, сообщает ТАСС.

Спортсменка смогла набрать 29,900 балла. Серебро забрала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько (29,800 балла), а третьей стала итальянка София Рафаэлли (29,500).

Кроме того, Ильтерякова завоевала бронзу в индивидуальных упражнениях с мячом, получив 28,850 балла. Первое место досталось представительница Германии Дарье Варфоломеевой (29,550), а второе – Стиляне Николове из Болгарии (29,550).

Накануне российские гимнастки вышли на второе место в групповом многоборье на чемпионате Европы. Они набрали 53,450 балла, уступив спортсменкам из Испании, результат которых составил 57,650. Бронзовые медали, в свою очередь, получили израильтянки с 53,350 балла.

Возможность выступать на турнирах с флагом и гимном РФ российским спортсменам ранее предоставил исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Этот вердикт затронул спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

