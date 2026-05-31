Один человек погиб и 8 пострадали после массового ДТП в Подмосковье

Один человек погиб и еще 8 пострадали после массового ДТП на трассе А-107 в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел на 93-м километре автодороги в Богородском городском округе. По предварительным данным, водитель Toyota столкнулся с автомобилем Ford. От удара первая машина выехала на встречную полосу, где врезалась в Kia и маршрутный автобус.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее ДТП произошло на 93-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД). Уточнялось, что авария с участием трех грузовых автомобилей произошла в районе развязки с Ярославским шоссе. На месте работают городские оперативные службы.

