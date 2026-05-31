Московский зоопарк продлит режим работы с 1 июня

Московский зоопарк изменит режим работы с 1 июня. Он будет открыт с 07:30 до 22:00, сообщила пресс-служба зоосада.

"Друзья, Московский зоопарк с 1 июня будет работать еще дольше! Зайти в зоопарк можно будет до 21:00. Обратите внимание на режим работы входов в Зоопарк", – указывается в сообщении.

До 21:00 гости смогут зайти через главный вход, вход у Детского зоопарка и у станции метро "Баррикадная".

Кроме того, для удобства посетителей работают дополнительные входы в будние дни с 10:00 до 19:00 и в выходные и праздничные дни с 09:00 до 19:00.

Ранее специалисты сделали страницу онлайн-трансляций для наблюдения за обитателями Московского зоопарка более современной и интерактивной. В частности, был обновлен дизайн и структура страницы, добавлены новые разделы и видео с животными, а также выделены избранные эфиры.

Теперь, открыв главную страницу, пользователи сразу видят видеофрагменты с животными. Например, как облизывается манул, зевает дальневосточный леопард, гуляют капибары или играет с мячом белый медведь.

