03 июня, 09:25Происшествия
Пассажирский терминал аэропорта Кувейта поврежден после атаки БПЛА
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Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта получил сильные повреждения после атаки БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны эмирата Сауда аль-Атвана.
По его информации, несколько человек получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.
В связи с инцидентом воздушное пространство страны закрыто до 15:00 по московскому времени 4 июня, указал источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. В управлении гражданской авиации уточнили, что вылеты из аэропорта отложены, а самолеты перенаправляются на альтернативные аэродромы.
Кувейт подвергся атаке дронов и ракет, запущенных из Ирана, ночью 3 июня. Центральное командование ВС США заявило об уничтожении нескольких БПЛА и ракет, выпущенных в сторону этой страны и Бахрейна.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
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