Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 06:57

Политика

В Госдуме вновь предложили ввести 13-ю пенсию

Фото: depositphotos/Koldunov

В России вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры социальной поддержки. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

"Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки людей, которые на самом деле заслуживают самого лучшего. Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода", – приводит РИА Новости слова депутата.

Коломейцев отметил, что подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Кроме того, люди почувствуют заботу государства.

По словам депутата, такая мера будет означать дополнительные расходы бюджета, однако "эффект того стоит", поскольку 13-я пенсия станет одновременно поддержкой и старшего поколения, и внутреннего спроса.

В апреле депутаты "Справедливой России" уже предлагали ввести 13-ю зарплату перед Новым годом и 13-ю пенсию. В партии назвали такую инициативу справедливой и честной. Предложения вносились на рассмотрение Госдумы.

Накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3% с 1 августа 2026 года. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений.

С 1 июня россияне смогут оформить новую семейную выплату

Читайте также


политикаобщество

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика