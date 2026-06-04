В Госдуме вновь предложили ввести 13-ю пенсию

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В России вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры социальной поддержки. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

"Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки людей, которые на самом деле заслуживают самого лучшего. Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода", – приводит РИА Новости слова депутата.

Коломейцев отметил, что подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Кроме того, люди почувствуют заботу государства.

По словам депутата, такая мера будет означать дополнительные расходы бюджета, однако "эффект того стоит", поскольку 13-я пенсия станет одновременно поддержкой и старшего поколения, и внутреннего спроса.

В апреле депутаты "Справедливой России" уже предлагали ввести 13-ю зарплату перед Новым годом и 13-ю пенсию. В партии назвали такую инициативу справедливой и честной. Предложения вносились на рассмотрение Госдумы.

Накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3% с 1 августа 2026 года. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений.