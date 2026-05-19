19 мая, 09:40

Общество

Накопительные пенсии в РФ вырастут на 17,3% с 1 августа

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3% с 1 августа 2026 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Соцфонда РФ.

"Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что по итогам 2025 года инвестирования более чем в 3 раза превысили уровень инфляции в 5,6%. Сам будущий перерасчет пенсий будет проведен в беззаявительном порядке, он коснется около 136 тысяч пенсионеров.

Кроме того, повышение выплат коснется и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Их выплаты увеличат на 19,3%, это затронет свыше 37 тысяч человек.

Общий объем средств для перерасчета выплат составит 8,5 миллиарда рублей. Соцфонд уточнил, что абсолютное большинство россиян получает накопления вместе с пенсией по возрасту, средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, а срочной – 3 тысячи.

По данным пресс-службы, повышение пенсий проводится каждый год с 1 августа в случае положительного инвестиционного дохода за прошлый год.

Ранее в ГД предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 60 тысяч рублей в месяц. Таким образом парламентарии прокомментировали прогноз Минэкономразвития РФ, который предполагает рост реальных доходов населения в текущем году на 1,6%. По мнению депутатов, необходимо увеличивать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается.

