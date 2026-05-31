Посольство РФ сообщило, что выясняет сведения о россиянах среди жертв ДТП в Турции

Фото: 123RF.com/joseh51

Российское посольство выясняет, есть ли граждане РФ среди жертв или пострадавших в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство в Анкаре.

"Посольство выясняет данный вопрос", – указали дипломаты.

Ранее стало известно, что пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm попал в ДТП на автомагистрали Денизли – Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли. По предварительной версии, автобус врезался в дорожное ограждение, а затем загорелся.

Жертвами аварии стали семь человек, еще тридцать получили ранения. Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшие больницы. На месте ДТП продолжают работать спасатели и полиция.