Генсек НАТО Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос о системах Patriot

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Генсекретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским не дал тому ответить на вопрос журналиста о системах ПВО Patriot. Трансляция конференции велась в соцсетях Альянса.

Один из журналистов поинтересовался у лидера Украины о переговорах с США по вопросу поставок систем Patriot. В этот момент Рютте сам начал отвечать на вопрос, не дав Зеленскому возможность прокомментировать ситуацию.

"Могу я начать? Могу ли я здесь встать на защиту США? Потому что, на мой взгляд, США делают все, что в их силах, по поставкам Patriot в Украину. Я искренне в это верю, исходя из всех имеющихся у меня фактов. И все, что они могут поставить, они поставляют. Средства на это есть", – ответил генсек НАТО.

Ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии заверили Зеленского, что их страны усилят поддержку Киева в ближайшие месяцы. Западные политики подтвердили свою приверженность обеспечению "справедливого и прочного мира на Украине".

В свою очередь, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна также нарастит поставки боеприпасов Украине на коммерческой основе. Он уточнил, что Киеву уже поставляются снаряды в количестве, "исчисляемом миллионами".