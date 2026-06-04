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04 июня, 13:55

Общество

В ГД объяснили, что закон о сроках давности распространяется и на приватизацию квартир

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Принятый закон о сроках давности по спорам о приватизации распространяется и на приватизацию квартир, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе выездного заседания Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Об этом сообщает "Российская газета".

Речь идет о законе, который устанавливает срок исковой давности в 10 лет при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества. При этом правила не применяются к искам в рамках антикоррупционного и антиэкстремистского законодательства.

Крашенинников напомнил, что приватизация в России затрагивала не только крупные государственные предприятия, но и массовый жилищный фонд. Он назвал это принципиальным моментом, о котором часто забывают в ходе политических дискуссий о крупном бизнесе.

"Отметим, что договоров о приватизации жилья было заключено более тридцати миллионов. Если бы закон не был подготовлен и принят, мы бы автоматически ставили под удар огромное число добросовестных собственников. Люди годами живут в своих квартирах, и у них не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право может быть оспорено", – пояснил он.

Принятый закон, по словам Крашенинникова, направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту права собственности. Установление предельного срока исковой давности позволяет прекратить затянувшиеся правовые дискуссии и создать надежный юридический заслон от дестабилизации имущественных отношений.

Он добавил, что закон сохранил конституционные права миллионов российских семей – итоги приватизации теперь окончательно защищены от пересмотра после того, как истечет закрепленный в документе срок.

Ранее Русская православная церковь поддержала исключение религиозного имущества из закона о предельном сроке возврата приватизированной собственности. Там пояснили, что религиозная недвижимость продолжает переходить в собственность частных лиц и организаций, а это приводит к недопустимым случаям их использования под торговые центры, офисы или банки.

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