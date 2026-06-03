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03 июня, 11:54

Политика

Совфед одобрил закон о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон, который вводит срок исковой давности в 10 лет при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества.

Изменения относятся к Гражданскому кодексу РФ. Согласно нововведению, по истечении 10-летнего срока суд сможет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества.

Ожидается, что это будет включать в себя возникшие до вступления закона в силу требования, если судебные решения по ним не вступили в законную силу.

Кроме того, предельный срок исковой давности не будет распространяться на случаи передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Русская православная церковь ранее поддержала исключение религиозного имущества из закона о предельном сроке возврата приватизированной собственности. В РПЦ отметили, что религиозная недвижимость продолжает переходить в собственность частных лиц и организаций, что приводит к недопустимым случаям их использования под торговые центры, офисы или банки.

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