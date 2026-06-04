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04 июня, 14:41

Технологии

iPhone 17 Pro Max подешевел в России до 85 тыс руб

Фото: ТАСС/Sipa USA/Aaron Schwartz

Флагманский iPhone 17 Pro Max подешевел в России до 85 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.

В рознице цены на смартфон начинаются примерно от 93 тысяч рублей, тогда как крупные федеральные сети и маркетплейсы предлагают телефон по цене от 95 тысяч. Небольшие офлайн-магазины продают устройство уже от 85 тысяч рублей.

При этом в апреле модель продавалась минимум за 105 тысяч рублей, а в декабре 2025 года стартовая цена составляла около 121 тысячи. При этом вскоре после выхода iPhone 17 Pro Max в продажу, осенью прошлого года, его стоимость составляла 130 тысяч рублей.

Данная модель получила обновленный дизайн с алюминиевым корпусом, новый блок камер, увеличенную батарею и испарительную камеру для охлаждения. За производительность телефона отвечает процессор Apple A19 Pro, дополненный 12 гигабайтами оперативной памяти.

Блок камер предусматривает тройную 48-мегапиксельную и уникальную селфи-камеру с квадратным сенсором, который позволяет снимать горизонтальные видео при вертикальном хвате устройства. Кроме того, iPhone 17 Pro Max отличается от других моделей поддержкой Wi-Fi 7 и использованием защитного стекла Ceramic Shield 2.

Тем временем компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS, позволяющее устранить трудности с включением у iPhone 17. Пользователи рассказывали, что если устройство полностью разрядится, то обратно уже не включится. Телефон не реагировал на проводную зарядку, но проблема решалась беспроводным способом.

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