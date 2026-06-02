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02 июня, 14:34

Технологии

Apple устранила неполадку с включением у iPhone 17

Фото: ТАСС/IMAGO/CFOTO

Корпорация Apple выпустила обновление iOS, позволяющее устранить проблемы с включением у смартфонов серии iPhone 17. Об этом пишет издание Notebookcheck.

На проблему впервые обратили внимание около полугода назад, она затронула небольшое количество пользователей смартфонов.

Оказалось, что если устройство разрядится до 0%, то обратно уже не включится. При этом iPhone 17 не реагировал на проводную зарядку, но проблема решалась беспроводным способом.

В компании не объяснили причину неполадок, но решили данную проблему с выпуском апдейта iOS 26.5.1.

Ранее пользователи раскритиковали макет складного iPhone Ultra, назвав его "уродцем". Гаджет выглядит как книга – в сложенном формате это компактное устройство, а в разложенном у iPhone появляется большой экран.

Первый складной смартфон от Apple могут выпустить уже осенью. При этом телефон может стать самым дорогим в истории бренда благодаря своему складному экрану, почти не имеющему складок.

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