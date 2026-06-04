В Новосибирской области почти полностью сняли карантин в связи с пастереллезом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Новосибирской области почти полностью сняли карантин, вводившийся в связи с ликвидацией очагов пастереллеза. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Андрей Травников.

"Карантин во всех населенных пунктах и на всех предприятиях снят. Требуется выждать 90 дней с этого момента и взять повторные смывы, чтобы точно убедиться, что заразы больше не осталось", – приводит его слова РИА Новости.

Травников подчеркнул, что уже более трех месяцев новых вспышек на территории области не фиксировалось. После получения результатов контрольных анализов, ориентировочно в августе, можно будет приступить к началу восстановления поголовья скота.

В начале марта СМИ сообщили о массовом уничтожении домашнего скота в Новосибирской области из-за вспышки заболеваний. Ситуация вызвала протест среди местных жителей, которые утверждали, что уничтожают в том числе здоровых животных. После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Травников назвал проводимые меры необходимыми для предотвращения распространения заболевания. Отмечалось, что к вспышке бешенства и пастереллеза привела халатность хозяйств.

В Минсельхозе РФ заверили, что рисков для потребителей в связи с ситуацией нет. В ведомстве также сообщили, что вспышка заболеваний не повлияет на животноводство в других регионах страны.