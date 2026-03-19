19 марта, 06:59

Новосибирский губернатор назвал необходимыми меры по борьбе с пастереллезом у скота

Фото: kremlin.ru

Ветеринарные меры, которые проводятся в Новосибирской области для предотвращения опасных заболеваний животных, являются строгими, но абсолютно необходимыми. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на сессии законодательного собрания.

"На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона", – приводит РИА Новости слова Травникова.

Он добавил, что все необходимые меры для поддержки пострадавших сельчан уже приняты. По его словам, с 16 марта люди получают денежные компенсации после подачи соответствующих заявлений. Данная работа полностью организована и масштабно развернута, отметил Травников.

В начале марта СМИ писали, что в нескольких районах Новосибирской области начали массово уничтожать домашний скот. Причиной стали вспышки заболеваний. Ситуация вызвала протест среди местных жителей, которые утверждали, что уничтожают даже здоровых животных без признаков инфекций. При этом для многих семей скот являлся основным источником дохода.

Позже в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. В качестве причины вспышки заболеваний называлась халатность хозяйств.

В Минсельхозе РФ заявили, что рисков для потребителей в связи с ситуацией нет. В ведомстве также сообщили, что она не повлияет на животноводство по всей стране. Отрасль продолжит развиваться благодаря нынешним большим объемам производства и работе по повышению эффективности ветеринарного контроля.

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

