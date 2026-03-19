Новосибирский губернатор назвал необходимыми меры по борьбе с пастереллезом у скота

Ветеринарные меры, которые проводятся в Новосибирской области для предотвращения опасных заболеваний животных, являются строгими, но абсолютно необходимыми. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на сессии законодательного собрания.

"На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона", – приводит РИА Новости слова Травникова.

Он добавил, что все необходимые меры для поддержки пострадавших сельчан уже приняты. По его словам, с 16 марта люди получают денежные компенсации после подачи соответствующих заявлений. Данная работа полностью организована и масштабно развернута, отметил Травников.

В начале марта СМИ писали, что в нескольких районах Новосибирской области начали массово уничтожать домашний скот. Причиной стали вспышки заболеваний. Ситуация вызвала протест среди местных жителей, которые утверждали, что уничтожают даже здоровых животных без признаков инфекций. При этом для многих семей скот являлся основным источником дохода.

Позже в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. В качестве причины вспышки заболеваний называлась халатность хозяйств.

В Минсельхозе РФ заявили, что рисков для потребителей в связи с ситуацией нет. В ведомстве также сообщили, что она не повлияет на животноводство по всей стране. Отрасль продолжит развиваться благодаря нынешним большим объемам производства и работе по повышению эффективности ветеринарного контроля.