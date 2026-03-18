В Россельхознадзоре сообщили о мутации пастереллеза в Новосибирской области

Пастереллез в Новосибирской области приобрел нестандартную форму – возбудитель начал мутировать, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, чтобы сдержать распространение болезни и защитить продовольственную безопасность, были приняты жесткие превентивные меры. Вместе с тем ситуация остается контролируемой.

При этом Данкверт назвал работу региональных властей недостаточно своевременной и полной. Одной из возможных причин вспышки могли стать незаконные перевозки сельхозживотных без ветеринарных документов.

В настоящий момент ведомство продолжает следить за профилактической работой с поголовьем животных и пресекать нелегальные перевозки.

Ранее в Новосибирской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных в начале марта вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. В качестве причины вспышки заболеваний называлась халатность хозяйств.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, регионы, где зафиксированы инфекционные заболевания крупного рогатого скота, находятся на связи с федеральным центром.