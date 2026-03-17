17 марта, 13:37
Песков заявил о координации Минсельхозом РФ борьбы с инфекциями у скота в регионах
Регионы, где зафиксированы инфекционные заболевания крупного рогатого скота, находятся на связи с федеральным центром. Их действия координирует Минсельхоз России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция. Регионы реагируют", – сказал представитель Кремля, комментируя информацию о вспышке бешенства у скота.
Песков рекомендовал обращаться за более подробной информацией в Минсельхоз.
Ранее в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных в начале марта вспышек бешенства и пастереллеза среди скота.
По словам регионального министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, данная инициатива призвана оптимизировать координацию усилий и минимизировать перемещения животных и продукции животного происхождения. В качестве причины вспышки заболеваний называлась халатность хозяйств.