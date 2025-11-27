Форма поиска по сайту

27 ноября, 11:36

Город

В СЗАО заработают дополнительные пункты вакцинации питомцев от бешенства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Северо-Западном округе столицы появятся новые мобильные точки для бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства, сообщили в пресс-службе московского комитета ветеринарии.

Как уточнили в ведомстве, мобильные пункты будут принимать жителей района Щукино:

  • 29 ноября с 10:00 до 15:00 – на улице Гамалеи, доме № 19, корпусе 1;
  • 30 ноября с 10:00 до 15:00 – на улице Живописной, доме № 54, корпусе 1;
  • 6 декабря с 10:00 до 14:00 – на улице Максимова, доме № 10;
  • 7 декабря с 10:00 до 14:00 – на улице Гамалеи, доме № 3;
  • 13 декабря с 10:00 до 14:00 – на улице Гамалеи, доме № 17;
  • 14 декабря с 10:00 до 14:00 – на улице Маршала Новикова, доме № 14;
  • 20 декабря с 10:00 до 14:00 – на улице Гамалеи, доме № 19, корпусе 1;
  • 21 декабря с 10:00 до 14:00 – на улице Живописной, доме № 54, корпусе 1.

Ранее в Щукине был введен карантин из-за заболевания домашнего животного. Этот режим будет действовать до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и прилегающего неблагополучного пункта.

На время карантина запрещено проводить мероприятия с животными и вывозить их за пределы района. В исключение вошли отправки на убой на специализированные предприятия или вывоз привитых против бешенства животных, вакцинированных не менее чем за 179 дней.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что вакцинировать нужно даже тех питомцев, которые не покидали пределы квартиры, поскольку опасные инфекции могли попадать в дом с уличной одеждой и обувью. Он подчеркнул, что прививки – важная профилактическая мера. Они сохраняют жизнь домашнему животному.

По словам специалиста, первые вакцины питомцам обычно нужно делать в возрасте трех месяцев, спустя несколько недель поводить ревакцинацию, а затем повторять процедуру ежегодно для поддержания иммунитета.

