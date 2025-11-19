Карантин из-за заражения домашнего животного бешенством введен в Щукине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Карантин по бешенству введен в столичном районе Щукино из-за заболевания домашнего животного. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Соответствующий режим будет действовать до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и прилегающего неблагополучного пункта.

Уточняется, что заболевание было обнаружено 17 ноября в квартире жилого дома, расположенного на улице Гамалеи. В результате неблагополучным столичные власти признали весь район, ограниченный улицами Новощукинской, Маршала Новикова, Максимова, Рогова и Живописной, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы до Строгинского моста.



На время карантина на указанных территориях запрещено проводить мероприятия с животными и вывозить их за пределы района, за исключением случаев отправки на убой на специализированные предприятия или вывоза привитых против бешенства животных, вакцинированных не менее чем за 179 дней.

Ранее врач-терапевт Полина Лепилова предупредила, что переносчиками бешенства являются не только домашние, но и дикие животные, такие как ежи и белки. Специалист отметила, что у зараженных животных часто наблюдается повышенное слюноотделение.

Она также подчеркнула, что при опасном контакте следует незамедлительно обработать пораженный участок антисептиком или водой с мылом, а после обратиться за медпомощью.