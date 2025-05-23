Врач-терапевт Лепилова: ежи и белки могут быть переносчиками бешенства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Переносчиками бешенства являются не только домашние, но и дикие животные, такие как ежи и белки. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-терапевта, врача-невролога медицинской компании Полину Лепилову.

Специалист объяснила, что вне зависимости от поведения зараженного животного у него зачастую можно обнаружить повышенное слюноотделение. Если после укуса, царапины или попадания слюны зверя на слизистые человек не обратился к медикам, то спустя примерно 10–90 дней могут появиться характерные признаки заболевания. К ним относятся:

повышение температуры тела до 38 градусов;

головные боли различной интенсивности;

тошнота;

рвота;

состояние тревожности;

галлюцинации;

нарушения сна;

повышенное слюнотечение.

Кроме того, человек может чувствовать покалывание или жжение в пораженном месте.

Самым узнаваемым симптомом бешенства является гидрофобия – состояние, при котором употребление воды или любой другой жидкости становится для пациента мучительным процессом. В эти моменты жидкость провоцирует судороги мышц горла и голосовых связок, рассказала Лепилова.

Врач-терапевт отметила, что при опасном контакте с животным следует незамедлительно обработать пораженный участок антисептиком или водой с мылом, а после обратиться за медпомощью.

"Своевременная терапия бешенства непосредственно после контакта с больным животным, как правило, предотвращает развитие заболевания. Но если инфекция успела распространиться по организму и возникли клинические проявления, вероятность летального исхода – 99,9%", – подчеркнула врач-невролог.

Лепилова сообщила, что скорость распространения зависит от трех факторов:

локализации укуса – чем ближе к грудной клетке и голове, тем быстрее;

глубины укуса;

количества вируса, которое попало в организм.

В больнице место укуса обкалывают раствором антирабического иммуноглобулина, добавила врач. При необходимости пациенту могут поставить прививку от бешенства.

"Вакцинацию проводят по схеме: первую инъекцию ставят в день обращения, а следующие вводятся на 3, 7 и 14-й день", – уточнила Лепилова.

Она также рассказала, что постконтактную профилактику можно проводить беременным.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стали чаще обращаться за помощью к врачам после укусов детей животными. За четыре месяца 2025 года в кабинет неотложной травматологии и ортопедии обратились 107 пациентов. Из них 48 человек были госпитализированы в отделение травматологии и ортопедии детской больницы МОЦОМД, а еще восьмерых направили в отделение хирургии.