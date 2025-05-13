В Подмосковье выросло количество госпитализаций детей из-за укусов животными

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В Подмосковье стали чаще обращаться за помощью к врачам после укусов детей животными. Об этом сообщили в телеграм-канале Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД).

За четыре месяца 2025 года в кабинет неотложной травматологии и ортопедии обратились 107 пациентов из-за укусов животных. Из них 48 человек госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии детской больницы МОЦОМД, а еще восьмерых детей направили в отделение хирургии, говорится в сообщении медучреждения.

Уточняется, что при этом не было зафиксировано случаев бешенства среди обратившихся.

"В современной травматологии и хирургии одной из наиболее острых проблем остаются повреждения тканей, полученные при контакте с теплокровными животными", – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Виталий Терлецкий.

Он отметил, что, помимо укусов и царапин, значительную угрозу представляет и ослюнение. Раны и ссадины, которые возникли из-за укуса, инфицированы микрофлорой, а это повышает риск гнойно-воспалительных осложнений из-за способности активного размножения бактерий в условиях недостатка кислорода. Именно поэтому эти раны не ушивают в первые сутки.

Наибольшую опасность представляет не бактериальная инфекция, а смертельный вирус бешенства, подчеркнул Терлецкий. Особенно опасны укусы в область головы, кистей рук или гениталий, где расположено большее количество нервных окончаний, которые распространяют вирус по организму.

Основную угрозу для человека представляют теплокровные животные:

домашние: собаки, кошки, лошади, свиньи, крупный и мелкий рогатый скот;

дикие: волки, лисы, енотовидные собаки, барсуки, летучие мыши, грызуны.

Чаще всего дикое животное может укусить человека при попытке его погладить или покормить, а неспровоцированная агрессия может означать наличие бешенства у животного.

"После укуса, царапины или ослюнения промойте рану мыльным раствором и наложите повязку. Сразу же обратитесь к врачу, подробно описав обстоятельства произошедшего", – рассказал врач-эпидемиолог МОЦОМД Николай Лищук, добавив, что специалисты подробно расскажут пациенту или его законному представителю, что делать дальше.

В медучреждении рассказали, что при укусе составляется экстренное извещение для санэпидслужбы. А также при согласии на получение вакцины оформляется карта антирабической помощи.

Вакцинация проходит в несколько этапов:

вводится антирабический иммуноглобулин. Из-за риска аллергии на АИГ его вводя в стационаре; вакцину "КОКАВ" вводят в тот же день для активного иммунитета.

Вакцинация проводится на 0, 3, 7, 14, 30 и 90-е сутки. Если рана не воспалилась, то вакцину можно ставить амбулаторно. Если после 10 дней со дня укуса животное здорово, то курс можно прекратить. Однако если нет возможности наблюдать за ним или же оно больно, то необходимо пройти полный курс вакцинации.

Ранее сообщалось, что бездомная собака напала на восьмилетнего ребенка в Омске. Инцидент произошел 5 мая. Мать мальчика рассказала, что ее сын играл с другими детьми и в этот момент собака укусила его за лицо. Она также уточнила, что раны были глубокие, практически до артерии. Кроме того, это животное ранее нападало на ее дочь.