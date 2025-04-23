Россельхознадзор опроверг сообщения о дефиците ветеринарных вакцин в РФ

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Дефицита вакцин от заразных и наиболее распространенных инфекционных заболеваний собак и кошей в России нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Ранее СМИ писали, что в стране возникла нехватка ветпрепаратов зарубежного производства. Как утверждали журналисты, якобы наблюдались трудности с доступностью иностранных лекарств для собак и кошек.

В Россельхознадзоре пояснили, что решение о снижении или полном прекращении поставок отдельных позиций зарубежных препаратов на территорию РФ принимается иностранными компаниями самостоятельно.

Ситуация, сложившаяся в связи с уходом с российского рынка некоторых крупных игроков из недружественных государств, заставила мобилизоваться и задействовать все имеющиеся мощности отечественных производств, а также привлечь инвестиции, рассказали в ведомстве.

В настоящее время вакцины для собак и кошек выпускают пять российских производителей. По состоянию на 1 апреля 2025 года произведено 2,5 миллиона доз вакцин против инфекционных заболеваний собак и кошек, указали в Россельхознадзоре.

Уточняется, что отечественные компании активно замещают зарубежные ветеринарные препараты, наращивают производство вакцин и лекарств для животных.

Ранее ветеринар Геннадий Погребняк заявил, что ежегодная и своевременная вакцинация является единственным способом защиты питомца от бешенства. Заражение, напомнил врач, происходит через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи с инфицированной слюной. В случае укуса нужно обработать рану мыльным раствором, посоветовал Погребняк.