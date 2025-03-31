Биолог Татаренко: собакам можно есть ягоды с куста

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Собак можно кормить ягодами с куста, поскольку они богаты витаминами. Об этом News.ru заявила преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

"Можно дать погрызть собаке кусочек яблока или груши, или черную смородину, а можно сделать смузи – мороженые ягоды с хорошей жирной сметаной", – рассказала специалист.

По словам Татаренко, зимние плоды не такие ароматные, как летние, из-за чего животное может отказаться их употреблять. При этом питомцу не грозит переедание в виде ягод с куста, поэтому не стоит запрещать ему лакомиться, добавила биолог.

Ранее ветеринар Светлана Девяткина указала, что сильная жажда, повышенное мочеотделение и снижение веса могут сигнализировать о сахарном диабете у домашнего животного. Она отметила, что питомцы тоже страдают этим заболеванием из-за нарушения обмена веществ.

Диабет может развиваться из-за генетической предрасположенности, перенесенной инфекции, опухоли, бесконтрольного применения медицинских препаратов, неправильного питания, лишнего веса и других причин, уточнила Девяткина.