Кинолог Голубев: характер собаки наиболее стабилен в возрасте 3–7 лет

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У собак с возрастом начинают меняться повадки, активность и привычки. Наиболее стабильным характером питомцы обладают в возрасте 3–7 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

"По мере взросления определенные черты характера у собаки могут становиться более заметными. Кроме того, снижается активность, и ваш неугомонный щенок превращается в зрелую, более спокойную собаку", – подчеркнул он.

По словам специалиста, поведение молодых собак заметно отличается от пожилых. Щенки с интересом изучают окружающее пространство, знакомятся с людьми и другими животными и учатся взаимодействовать с ними. Владельцам маленьких питомцев кинолог рекомендовал давать им как можно больше информации, уделять время ранней социализации и воспитанию.

Как отметил Голубев, осознание взаимодействия с окружающими и правил хозяина приходит собаке в возрасте одного года, однако питомец продолжает изучать мир. Примерно к двум–трем годам формирование характера у питомца полностью завершится.

Самым стабильным периодом он назвал возраст 3–7 лет. В это время у собаки уже сформирован характер, привычки, манера поведения и усвоены правила жизни, объяснил эксперт. При этом, подчеркнул специалист, собаки становятся уже не такими активными.

Ранее ветеринарный врач Наталья Польдяева рассказала, что правильное питание, прогулки, ежегодные прививки и регулярное посещение ветеринара помогут сделать жизнь питомца максимально долгой. По ее словам, кошки достигают пожилого возраста примерно в 10 лет, крупные породы собак – в 7, а мелкие – в 9. Польдяева напомнила, что в процессе старения в организме животных замедляются обменные процессы. Чтобы вовремя отследить начало или обострение хронических заболеваний, нужно регулярно проходить диспансеризацию уже с 5-летнего возраста.

