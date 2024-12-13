Ветеринар Шеляков призвал обращаться к проверенным заводчикам собак

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При выборе собаки нужно стараться обращаться к проверенным заводчикам, даже если это будет так называемое сарафанное радио. Такое мнение телеканалу "360" озвучил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Также он посоветовал обязательно зайти в то место, где содержатся животные, чтобы собственными глазами убедиться, что о них заботятся. При выборе щенка специалист рекомендовал его внимательно осмотреть и даже понюхать. От собаки не должно исходить кислого или зловонного запаха, что может указывать на проблемы со здоровьем, пояснил ветеринар.

Так собеседник прокомментировал новость о том, что заводчица из Балашихи продала молодой девушке смертельно больного щенка мальтипу, который скончался вскоре после покупки. Шеляков предположил, что у него была так называемая внутрипитомниковая инфекция, поражающая всех его обитателей.

"Хозяйка питомника, конечно, не могла не знать, что у нее такая проблема с инвазионными заболеваниями. Поэтому это, конечно же, нарушение и санитарных, и гигиенических, и социальных правил содержания и разведения (животных. – Прим. ред.)", – сказал он.

Специалист уточнил, что законодательно разведение животных никак не регулируется. Таким образом, каждый может назвать себя заводчиком и продавать хоть породы, хоть гибриды, объяснил он. Каких-то законных претензий к качеству содержания и разведения животных заводчиками невозможно сейчас предъявить, добавил Шеляков.

Ранее кинолог Владимир Голубев опроверг миф, что собакам нужно рожать "для здоровья". По его мнению, беременность и роды у животных – сложные процессы для организма, от которых здоровье точно не прибавится. Он считает, что разведением собак должны заниматься специалисты, а простым собаководам нет необходимости случать своих питомцев для реализации их природного назначения.