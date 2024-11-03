Кинолог Голубев опроверг миф, что собакам необходимо рожать "для здоровья"

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Беременность и роды у животных – это сложные процессы для организма, а утверждение, что каждой собаке необходимо рожать для здоровья – миф, заявил в разговоре с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Во-первых, если вам кажется, что природа требует от собаки обязательно иметь щенков и так ее здоровье будет крепче, задумайтесь, сколько сил организм животного тратит на то, чтобы выносить, родить, а затем выкормить потомство. Здоровее от этого процесса собака точно не станет", – сказал Голубев.

По словам специалиста, разведением собак должны заниматься профессионалы, а простым собаководам нет необходимости случать своих питомцев, чтобы реализовать их природное предназначение.

Голубев уточнил, что беременность несет риски сложных родов, многоплодной щенности и проблем с вынашиванием, в это время у собаки могут активироваться хронические заболевания. А бесконтрольная вязка собаки ведет к истощению организма, различным патологиям и ложной беременности.

Кобели же, по его словам, при вязке могут заразиться инфекционными болезнями. Помимо этого, после вязки кобель может перестать слушаться хозяина на прогулках, сбегать, метить дом.

По мнению главы РКФ, у нынешних домашних животных нет нужды рожать, поскольку им не нужно бороться за выживание в дикой природе в условиях естественного отбора.

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