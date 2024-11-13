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13 ноября, 07:15

Общество

Москвичи пожаловались на соседку, которая разводит собак в квартире

Москвичи пожаловались на соседку, которая разводит собак в квартире

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Жильцы одного из домов на Маломосковской улице обратились с жалобой на соседку, которая, по их словам, разводит собак в квартире и не соблюдает санитарные нормы. Постоянный лай и неприятный запах в подъезде стали причиной конфликтов с соседями. Люди уже написали заявления в различные инстанции, но пока не получили ответа.

Соседи утверждают, что хозяйка квартиры занимается разведением щенков на продажу. Они также сообщают, что женщина регулярно устраивает потопы и не идет на контакт с соседями. Юристы рекомендуют обращаться в прокуратуру и жилищные службы для решения подобных проблем. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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