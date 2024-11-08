"Мой район. Новости": 23 новостройки сдали по программе реновации в Москве с начала года

В столице с начала года сдали 23 новостройки, а под заселение передали 44 жилых комплекса по программе реновации. Для облегчения переезда создан Центр информирования, где можно получить всю необходимую помощь по принципу "одного окна". Например, можно бесплатно вызвать грузчиков для перевозки вещей.

В ближайшие три года в столице планируют построить и спроектировать еще 7 миллионов квадратных метров жилья по реновации. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".