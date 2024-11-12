Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Конференция "Налоговая реформа – 2025: готовимся к новой реальности" пройдет в Москве для действующих предпринимателей и тех, кто хочет начать свое дело, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие запланировано на 20 ноября. В качестве его организаторов выступили специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития города, а также ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ).

Участникам конференции расскажут об изменениях, которые произойдут в законодательстве в рамках налоговой реформы 2025 года. Также представители бизнеса узнают о специфике упрощенной системы налогообложения и выяснят, как адаптироваться к нововведениям. Эксперты также объяснят им, как самостоятельно вести бухгалтерский учет и успешно сдавать отчетность с первого раза.

В качестве спикеров на мероприятии выступят эксперты по бухгалтерскому учету и онлайн-продуктам для его ведения.

Конференция будет проведена с 15:00 до 17:30 в бизнес-пространстве "Митинг Поинт", которое находится в деловом центре "Москва" по адресу улица Охотный Ряд, дом 2, подъезд 3, этаж 5, зал "Москва". Принять участие в мероприятии можно бесплатно, однако нужно заранее зарегистрироваться на портале МБМ.

Кроме того, инновационно-образовательный комплекс "Техноград", расположенный на территории ВДНХ, организовал для всех желающих обучение, которое поможет повысить эффективность работы компании.

Занятия проводятся с 11 ноября до 5 декабря. Сотрудники центра развития карьеры помогут участникам улучшить навыки управления коллективом, взаимодействия с коллегами и принятия взвешенных решений.

