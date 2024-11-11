Средний возраст предпринимателя-инноватора в Москве снизился с 35 до 28 лет

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Средний возраст разработчика инновационного продукта в столице снизился с 35 до 28 лет. Об этом заявила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома на Всероссийском форуме технологического предпринимательства.

По ее словам, в 2018 году на 100 участников программы технологического предпринимательства было 18 студенческих проектов, а сейчас их 51. Московская экосистема технологического предпринимательства – одна из самых сильных в России, подчеркнула Кострома.

"В Москве проживают более 3 миллионов людей моложе 35 лет. Если мы говорим о студентах, их чуть более 1 миллиона. Это очень важная часть нашего населения, горожан, гостей города", – передает ее слова ТАСС.

Руководитель департамента отметила, что работа по специфике технологического предпринимательства позволяет столице одновременно реализовать сразу три стратегические цели: развивать предпринимательство в городе, увеличивать долю технологического сектора и давать возможность для самореализации молодым гражданам.

Ранее сообщалось, что московских предпринимателей научат применять ИИ в бизнесе на онлайн-конференции "Нейросети в бизнесе: опыт и перспективы". Она пройдет 15 ноября.

Цель мероприятия – помочь представителям малого и среднего бизнеса внедрить инновации в свою деятельность. Это позволит увеличить количество специалистов, обладающих навыками работы с ИИ.