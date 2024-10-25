Московские предприниматели могут получить помощь от города и бесплатные курсы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели малого и среднего бизнеса могут воспользоваться различными мерами поддержки от города, включая бесплатные курсы и образовательные программы. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Городские меры поддержки помогают малому и среднему бизнесу сохранять социальную направленность и обретать постоянных и верных клиентов, организуя акции со скидками и бонусами, обслуживая по сниженным ценам горожан, имеющих право на льготы, участвуя в городских проектах", – рассказал Немерюк.

Так, бизнесмены активно принимают участие в программе лояльности карты москвича, предоставляя держателям скидки. Для участия в акции предпринимателям нужно заполнить заявку на портале mos.ru или позвонить по телефону +7 499 755⁠-06⁠-50 (добавочный 269).

Предприятия могут получить льготные кредиты, в первую очередь это касается приоритетных отраслей – производства, IT, инноваций, высокотехнологичных отраслей, экспорта, креативных индустрий, социального предпринимательства. Они могут взять кредит до 30 миллионов рублей по ставке 14,5%.

Кроме того, начинающие бизнесмены, работающие меньше 1 года, могут взять займ до 5 миллионов рублей под 13,5%. До 50 миллионов рублей при наличии патентов или свидетельства можно получить льготный займ под залог прав на интеллектуальную собственность. Ставка составит 5%.

Также для занимающихся экспортной деятельностью доступны кредиты до 100 миллионов рублей по ставке 11,5%. В это же время горожанам доступен льготный факторинг, когда за отгруженный товар расплачивается не покупатель, а банк, а средства поступают на счет финансовой организации. Таким образом предприятия не сталкиваются с нехваткой средств на счетах. Соответствующий договор можно заключить на сумму до 100 миллионов рублей по 15,5% годовых.

Для тех, кто украсит свои объекты, доступны гранты от департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, еще один грант доступен за новогоднее оформление некоммерческих помещений.

Бизнесмены могут получить и другие виды помощи, не связанные с финансами. Проконсультировать могут специалисты учреждения "Малый бизнес Москвы", где не только посоветуют с запуском и развитием своего дела, но и помогут с налогообложением, бухучетом, госзакупками и так далее.

Всего специалисты консультируют более чем по 100 темам, получить совет можно как на портале mbm.mos.ru, так и по телефону +7 495 225⁠-14⁠-14 или лично в центрах услуг для бизнеса.

На базе портала МБМ доступны и другие сервисы, которые помогут горожанам оценить рынок, найти удачное место для торговой точки, проверить законность уличной вывески и так далее. Повысить профессиональные компетенции можно также в этом учреждении, для этого действует программа "Школа бизнеса МБМ".

Ранее стало известно, что с начала 2022 года в Москве к национальному проекту "Производительность труда" присоединились уже 48 компаний сферы торговли. Треть из них смогла сэкономить 562 миллиона рублей благодаря нацпроекту. Одной из приоритетных отраслей, которые входят в проект, является торговля.

