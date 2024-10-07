Собянин рассказал об открытии завода в рамках масштабного инвестпроекта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин посетил новый роботизированный завод, на котором будут производиться крупногабаритные жилые модули. Мэр поздравил его коллектив с Днем московской промышленности.

По словам главы города, промышленность является одним из главных направлений экономики столицы. Собянин особенно вырелил в этой сфере строительную индустрию. Он обратил внимание на важность повышения производительности труда и снижения числа неквалифицированных рабочих мест в этой области.

"И вот такой уникальный проект реализует компания "МонАрх". Строится крупнейший, наверное, в мире вот такого рода роботизированный завод по производству крупных блоков жилых строений и объектов соцкультбыта", – отметил мэр.

Собянин также выразил надежду, что строительство завода будет завершено в установленные сроки, что позволит Москве получить большой объем качественной продукции.

Вместе с тем глава города вручил генеральному директору "МонАрха" Сергею Амбарцумяну благодарственное письмо. Сам он уточнил, что завод будет полностью возведен в 2025 году.

"Надеюсь, ко Дню города будем иметь честь пригласить мэра города на открытие. Два года назад здесь был котлован. Сейчас полным ходом идет монтаж и апробация оборудования. Часть оборудования в пути. Несмотря на сложности поставки, все равно они поставляются. Мы начинаем переходить на оборудование российское", – подчеркнул он.

По словам Амбарцумяна, город оказал концерну колоссальную помощь в получении земли и субсидий, а также освобождении от некоторых налогов и компенсаций по сетям.

Проект строительства комбината реализуется с 2019 года на земельном участке, площадь которого составляет 24,8 гектара. Будущий производственный комплекс займет 161 тысячу квадратных метров, на которых будет создано около 2,6 тысячи рабочих мест.

В июле 2023 года в эксплуатацию ввели первую очередь комбината, которой стал экспериментальный завод. Его площадь составила 26,6 тысячи квадратных метров. Он мог выпускать до 100 тысяч квадратных метров, то есть 1 тысячу 765 штук, жилых крупногабаритных модулей в год. На данный момент на предприятии трудятся более 300 человек, однако в дальнейшем здесь появится еще 200 рабочих мест.

По прошествии года работы комбинат выпустил около 70 тысяч квадратных метров модулей жилых и административных зданий различного назначения. Продукция использовалась в ходе строительства жилых домов в Троицке, которые возводились по программе реновации, а также во время строительства школ и детских садов в разных районах города.

К настоящему моменту инвестор заканчивает возведение объектов второй очереди, к которым относятся основной завод и сопутствующая инфраструктура площадью порядка 130 тысяч квадратных метров. После окончания этих работ производственные мощности комбината вырастут до 550 тысяч квадратных метров модулей в год. Кроме того, дополнительно появится 2 тысячи рабочих мест.

Полноценный запуск производства запланирован на 2025 год. В ходе третьей очереди будет организовано производство строительных материалов. Планируется, что завод также начнет выпускать фасады и оконные блоки. При этом производство будет максимально роботизировано. После выхода предприятия на проектную мощность конвейерные линии смогут выпускать готовые модули каждые 43 минуты, то есть 20 готовых модулей в сутки.

Между тем в период с июля по сентябрь 2024 года по результатам торгов инвесторы заключили договоры аренды 6 земельных участков, общая площадь которых превысила 3,4 гектара. На них они возведут почти 51,4 тысячи квадратных метров недвижимости: два спорткомплекса, три торгово-бытовых объекта, а также одно производство.

