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30 сентября, 15:37

Город

Представители бизнеса приобрели у Москвы около 130 зданий за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние пять лет предприниматели приобрели у Москвы порядка 190 тысяч квадратных метров в отдельно стоящих зданиях. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, всего инвесторы купили у столицы 127 отдельно стоящих зданий, из которых 113 приобретены вместе с расположенными под ними земельными участками. По словам Ефимова, почти каждое второе здание приобреталось по преимущественному праву выкупа. Такая возможность есть у представителей малого и среднего бизнеса, которые уже арендуют площади у столицы. Оставшиеся объекты были проданы на торгах.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что за последние пять лет предприниматели купили у столицы 66 зданий общей площадью свыше 156,3 тысячи квадратных метров. В прошлом же году инвесторы приобрели на торгах около 99 тысяч квадратных метров коммерческих объектов, что в три раза больше показателей 2019 года.

Ранее Москва выставила на продажу 70 участков под строительство частных домов. Объекты площадью от 8 до 26 соток находятся в ВАО и ТиНАО. Так, горожане могут купить свыше 8,6 гектара земли для ИЖС. На участках можно возвести более 35 тысяч квадратных метров недвижимости.

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