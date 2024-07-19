Процедура оформления участков в собственность в Москве ускорилась примерно в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сроки оказания госуслуг по предоставлению участков в собственность гражданам и юрлицам сокращены в два раза, с 25 до 14 рабочих дней. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что сейчас на портале mos.ru представителям бизнеса и физлицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. Благодаря этому граждане могут оформить необходимые сделки не выходя из дома.

При этом на бесплатной основе получить земельный участок могут религиозные и общественные организации, члены НКО, собственники жилых домов, участков и помещений в многоквартирных домах. За данной услугой могут обратиться юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые владеют объектами в Москве. Для этого им необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, эти услуги являются востребованными, поскольку с начала года в департамент поступило свыше тысячи заявок через портал.

Ранее Гаман сообщил, что Москва выставит на торги пять участков для строительства частных домов в ТиНАО. Четыре из них находятся в поселке Рогово района Вороново, а один – в селе Ознобишино района Краснопахорского. Их общая площадь составила 0,61 гектара, а размер самих участков варьируется от восьми до 18 соток, уточнил Гаман. При этом на них можно построить частные жилые дома общей площадью до 2,46 тысячи "квадратов".

На mos.ru можно найти перечень земельных участков, которые могут быть реализованы под ИЖС. Чтобы приобрести у города землю для строительства частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление на его покупку в столичный департамент городского имущества.

