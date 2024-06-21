Город выставил на торги три здания в центре Москвы и в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Инвесторы смогут приобрести у города три здания, общая площадь которых составляет около тысячи квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, Москва регулярно предлагает инвесторам на торгах объекты недвижимости свободного назначения. Они подойдут для развития бизнеса.

"Это как небольшие помещения, где можно организовать мастерскую или кофейню, так и более крупные, подходящие для торговых центров или частных учебных заведений. Сейчас на открытые аукционы выставили три здания площадью от 38,8 до 696,3 квадратного метра", – рассказал Гаман.

Объект площадью 243,5 квадратного метра находится в непосредственной близости от Садового кольца, по адресу 3-я Тверская-Ямская улица, дом 22, строение 2. Станция метро "Маяковская" находится от него в четырех минутах ходьбы. Отмечается, что здесь инвесторы смогут организовать, к примеру, офис или же небольшую гостиницу.

Второе отдельно стоящее здание площадью 38,8 квадратного метра находится по адресу Зубовский бульвар, дом 5, строение 2 б/н, в минуте ходьбы от станции метро "Парк Культуры". Это здание подойдет для открытия кофейни либо студии маникюра.

Последний лот, который представляет из себя двухэтажное здание площадью 696,3 квадратного метра, располагается в Московской области, в рабочем поселке Малаховка (улица Щорса, дом 23). В нем можно разместить частное учебное заведение, ресторан или какой-нибудь магазин.

В свою очередь, гендиректор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов отметил, что прием заявок от потенциальных покупателей завершится 25 и 27 июня, а также 4 июля, в зависимости от объекта. Сами торги при этом пройдут 5, 9 и 16 июля соответственно.

"Принять в них участие могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на торговой площадке, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости лота и подать заявку", – добавил Рябов.

Ранее стало известно, что город выставит на торги земельный участок площадью 0,56 гектара в Вешняках. Инвестор сможет построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс.

До этого Москва выставила на торги по продаже три участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Ново-Переделкине. Максимальная площадь домов, которые можно будет построить на каждом из участков, превышает тысячу квадратных метров.