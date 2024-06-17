Три участка под строительство частных домов выставлены на торги в Ново-Переделкине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва выставила на торги по продаже три участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Ново-Переделкине. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова.

"Площадь каждого из них превышает пять соток. Стоимость лотов определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут 11 июля. К участию приглашаются физические лица", – добавил руководитель ведомства.

Максимальная площадь домов, которые можно будет построить на каждом из участков, превышает тысячу квадратных метров. Все три лота располагаются на 1-й Чоботовской аллее, рядом со станцией Переделкино четвертого Московского центрального диаметра. Недалеко также располагается удобный выезд на Боровское шоссе и МКАД.

Заявки для участия в аукционах принимаются до 5 июля. Чтобы участвовать в торгах, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее в Москве выставили на торги пять помещений свободного назначения в районе Северном в СВАО. Объекты располагаются около станции Долгопрудная первого Московского центрального диаметра.

До этого сообщалось, что предприниматели и физлица смогут приобрести у города на торгах три помещения и отдельно стоящее здание на севере Москвы. Все объекты недвижимости также имеют свободное назначение и подойдут для развития разных видов бизнеса.