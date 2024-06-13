Москва выставила на торги четыре объекта недвижимости на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприниматели и физлица смогут приобрести у города на торгах три помещения и отдельно стоящее здание на севере Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.

По его словам, все объекты недвижимости имеют свободное назначение и подойдут для развития разных видов бизнеса.

"Это могут быть как отдельно стоящие здания, так и коммерческие помещения на различных этажах жилых домов. Так, на севере столицы на торги выставили четыре объекта свободного назначения общей площадью 349 квадратных метров. Они расположены в районах Беговой, Тимирязевский, Аэропорт и Сокол", – отметил Гаман.

В качестве первого лота выступает отдельно стоящее здание по адресу Дмитровский проезд, дом 8, строение 1. Его площадь составляет 18,2 квадратного метра. Здание находится в семи минутах ходьбы от станции метро "Дмитровская". Помещение можно использовать, к примеру, как бокс для хранения вещей.

Также бизнесмены смогут купить помещение площадью 192 квадратных метра по адресу Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1. Оно располагается в одном километре от станции метро "Белорусская". Тут можно обустроить склад или аптечный пункт.

На торги выставлено еще одно помещение в районе Ленинградского проспекта и станции метро "Аэропорт", на цокольном этаже здания по адресу улица Степана Супруна, дом 12, корпус 1. Его площадь составляет 76,4 квадратного метра, что подойдет для открытия косметического или маникюрного салона либо для точки розничной торговли.

Последний лот находится на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Панфилова, по адресу Волоколамское шоссе, дом 15/22. Помещение располагается на первом этаже и в подвале здания, общая площадь – 62,4 квадратного метра. Подойдет для открытия салона красоты или пункта выдачи заказов.

Все объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Как отметил гендиректор Центра Дмитрий Рябов, прием заявок от потенциальных покупателей завершится 18 июня.

"Торги пройдут 28 июня на электронной площадке "Росэлторг". Принять в них участие могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться, получить электронную подпись, внести задаток и подать заявку", – рассказал он.

Ранее город выставил на торги здание в Парке Горького. Победитель сможет сделать там предприятие общепита. Здание находится по адресу улица Крымский Вал, дом 9, строение 52. Рядом с ним располагаются Пушкинская набережная и Большой Голицынский пруд.

До этого прием заявок стартовал на торгах на право реорганизации участков бывшей промзоны Карачарово в Москве. Заявки принимаются до 5 июля, а аукцион пройдет 15 июля.