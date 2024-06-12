Два участка реорганизуют в районе Ивановское по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два участка площадью 2,4 гектара в районе Ивановское на востоке Москвы, которые признаны неэффективными, будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ). В результате здесь появится свыше 450 рабочих мест.

"Инвестиции в него оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — примерно в 197 миллионов рублей", – уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оба участка расположены на улице Прокатной возле МКАД и шоссе Энтузиастов, где также находится станция метро "Новогиреево". По проекту, на этой территории построят более 34 тысяч квадратных метров жилья, а также почти 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов, в том числе здание физкультурно-оздоровительного комплекса и помещения для размещения судебного участка.

На реорганизованных участках также сделают офисы, магазины, кафе и рестораны. При этом вся прилегающая территория будет благоустроена, включая появление нового асфальтированного покрытия.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что проекты КРТ предоставляют Москве возможность привлекать в город дополнительные инвестиции, а также создавать десятки тысяч рабочих мест. Сейчас в столице реализуются проекты, которые оказывают положительное влияние на экономику и население.

