Пять нежилых помещений в новостройках выставили на торги в СВАО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве выставили на торги пять помещений свободного назначения в районе Северном в СВАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова.

Объекты располагаются около станции Долгопрудная первого Московского центрального диаметра. Все помещения находятся на первых этажах новостроек на Долгопрудной аллее.

"Их площадь варьируется от 161 до 250,9 квадратного метра. Объекты реализуются с черновой отделкой, все они оборудованы отдельными входами. Заявочные кампании завершатся в период с 19 июня по 14 августа", – сообщил Пуртов.

Отмечается, что коммерческая недвижимость на первых этажах жилых домов востребована среди предпринимателей. В них можно открыть магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов и прочие предприятия, которые помогут обеспечить потребности жильцов, а также поспособствуют развитию инфраструктуры районов Москвы.

Три из пяти объектов находятся по адресу Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 3. Еще по одному помещению можно приобрести в корпусах 1 и 2.

Торги пройдут 27 июня и 21 августа, в зависимости от лота. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что предприниматели и физлица смогут приобрести у города на торгах три помещения и отдельно стоящее здание на севере Москвы. Все объекты недвижимости имеют свободное назначение и подойдут для развития разных видов бизнеса.

До этого стало известно, что город выставил на торги здание в Парке Горького. Победитель сможет сделать там предприятие общепита. Здание находится по адресу улица Крымский Вал, дом 9, строение 52. Рядом с ним располагаются Пушкинская набережная и Большой Голицынский пруд.