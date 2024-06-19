Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в районе Вешняки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Город выставит на торги земельный участок площадью 0,56 гектара в Вешняках. Инвестор сможет построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"Инвестор сможет возвести на нем здание площадью свыше восьми тысяч квадратных метров. Большую его часть займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, там можно разместить кафе, медицинский центр, а также помещения для проведения развлекательных мероприятий", – добавил Гаман.

Новое здание будет располагаться рядом со станцией метро "Выхино", по адресу улица Молдагуловой, земельный участок № 5б. Принять участие в торгах могут все желающие. Ознакомиться с информацией о выставленных на аукционы объектах можно на инвестиционном портале Москвы, в разделе "Имущество от города".

Ранее Москва выставила на торги три участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Ново-Переделкине. Площадь каждого из них превышает пять соток. Стоимость лотов определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут 11 июля.

До этого сообщалось, что предприниматели и физлица смогут приобрести у города на торгах три помещения и отдельно стоящее здание на севере Москвы. Все объекты недвижимости также имеют свободное назначение и подойдут для развития разных видов бизнеса.