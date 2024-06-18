Спорткомплекс "Горизонт" введут в эксплуатацию в районе Крюково в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Спорткомплекс "Горизонт", расположенный на Середниковской улице в Крюкове, введут в эксплуатацию в этом году. Его готовность составляет 80%, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Завершили устройство чаш обоих бассейнов, в этой зоне ведутся чистовые отделочные работы – их готовность оценивается в 90%. Ведется поставка и сборка необходимой мебели, в тренажерном зале монтируют спортивное оборудование", – отметил он.

На сегодняшний день специалисты завершают все этапы подготовительных работ и приступают к монтажу декоративных реек и кассет из алюминия. Для внешнего облика здания были выбраны белый, серый и коричневый оттенки.

Площадь объекта составляет около 4 тысяч квадратных метров. В здании будут зоны большого бассейна длиной 25 метров и шириной 16 метров на восемь дорожек, малого бассейна длиной 10 метров и шириной шесть метров для обучения детей плаванию, тренажерного зала площадью около 200 квадратных метров, административные и технические помещения, а также буфет.

Единая пропускная способность спорткомплекса оценивается в 1 130 человек за день. На прилегающей территории построят парковку на 34 места.

Ранее стало известно, что ФОК построят около станции метро "Выхино". План земельного участка для строительства объекта согласовала Москомархитектура. Площадь спортивного объекта составит 4,2 тысячи "квадратов".

