Четырехэтажный ФОК построят около станции метро "Выхино" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На улице Молдагуловой в Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). План земельного участка для строительства объекта согласовала Москомархитектура, сообщила ее председатель Юлиана Княжевская.

Площадь земельного участка составляет 0,56 гектара. Он располагается недалеко от станции метро "Выхино" Московского метрополитена.

"Его общая площадь составит более восьми тысяч квадратных метров, из которых 4,2 тысячи квадратных метров займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Высота здания не превысит четырех этажей", – сообщила Княжевская.

Новый ФОК также появится в Бутырском районе Москвы. Спортивный объект с бассейном построят на участке 7Б на улице Милашенкова. Его общая площадь составит 3,5 тысячи квадратных метров.

