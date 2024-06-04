Ефимов: инвестор открыл спортхаб в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный спортивный хаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров открыли в районе Филимонковском в ЖК "Саларьево парк". Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По заммэра, здание стало первым спортхабом в ТиНАО с вместимостью более 100 человек. При этом он будет бесплатным.

"Спортивная инфраструктура ТиНАО развивается как благодаря частным инвестициям, так и за счет городского бюджета. Так, в 2028 году планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в районах Коммунарка и Троицк. Кроме того, продолжается проектирование ФОК на территории района Внуково", – подчеркнул Ефимов.

Спортхаб разделен на несколько зон. Универсальная и всесезонная спортивная площадка с профессиональным покрытием заняла почти 1 тысячу квадратных метров. Рядом находится памп-трек для велосипедистов из волнообразных кочек, виражей и трамплинов. Еще одной площадкой для катания является детский боул.

В основу концепции проекта легли принципы гравитации. В дизайне задействовали повторяющиеся концентрические круги, похожие на орбиты планет. Инвестор также озеленил более 2 тысяч квадратных метров территории.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что объект стал частью благоустройства территории жилого комплекса.

"В составе жилого комплекса на сегодня построено и введено 45 корпусов, открыты две школы и семь детских садов. В стадии строительства находятся еще три жилых объекта, две школы на 2 300 мест и два детских сада на 570 мест", – уточнил Слободчиков.

Кроме того, в этом году в ТиНАО планируется завершить возведение комплекса с ледовой ареной. В административно-бытовом корпусе сделают тренажерный и хореографический залы, фитнес-зал, бросковую зону, раздевалки, душевые, кафе, медпункт, магазин и прокат спортинвентаря, указал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

На хоккейной ледовой площадке специалисты установят информационное табло, зоны для запасных игроков, штрафники и судейскую. Рядом расположатся раздевалки и выход на лед. Площадь объекта оценивается в 4 тысячи квадратных метров.

Вместе с тем в следующем году в столице завершится строительство конноспортивного комплекса в Краснопахорском районе.

Ранее сообщалось, что на улице Молдагуловой в Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Площадь земельного участка составляет 0,56 гектара. Он располагается недалеко от станции метро "Выхино" Московского метрополитена.

