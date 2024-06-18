Три ФОКа построят во Внукове и Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО к концу 2028 года планируется построить три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Объекты возведут за счет городского бюджета в рамках программы "Спорт Москвы", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, одним из самых масштабных ФОКов станет спорткомплекс во Внукове. Его площадь составит свыше восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское района Коммунарка. Площадь каждого из них составит 4,2 тысячи квадратных метров. Сдать объекты в эксплуатацию планируется к концу 2028 года.

Комплекс во Внукове станет площадкой подготовки команд по баскетболу. В центре будут универсальный спортзал с трибунами на 318 посадочных мест с тремя баскетбольными площадками, тренажерный зал и спа-зона. ФОК в поселке Завода Мосрентген и в поселке Воскресенское также оборудуют бассейнами и тренажерными залами. Кроме того, в объектах предусмотрены административные и вспомогательные помещения. Прилегающие территории благоустроят, на них оборудуют паркинги.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что в ТиНАО сейчас селятся преимущественно молодые и активные люди, часто семьи с детьми. Доступность спортивной инфраструктуры является одной из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях, подчеркнул Жидкин.

В последние годы развитию спортивной инфраструктуры ТиНАО уделяется повышенное внимание. Объекты возводятся за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу Москвы, и с помощью инвесторов. Так, с начала 2024 года завершено строительство крытой ледовой арены в Щербинке с искусственным льдом. Кроме того, ведется строительство Центра подготовки сборных команд РФ баскетбола в поселке Кокошкино района Внуково.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в Отрадном на северо-востоке столицы начали строить ФОК. Комплекс будет состоять из трех надземных этажей и одного подземного. В здании разместят спортивные и тренажерные залы, а также пространства для групповых и индивидуальных занятий и другие.