Строительство ФОК началось в Отрадном

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Отрадном на северо-востоке Москвы начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит 5 421,3 квадратного метра. В здании три надземных этажа и один подземный", – цитируют Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Особенностью объекта и территории, на которой он разместится, является сильное повышение рельефа – около трех метров от юго-восточной границы участка к его середине и средней части здания. В здании ФОК разместятся спортивные и тренажерные залы, а также пространства для групповых и индивидуальных занятий и другие.

Помимо этого, там появятся общественные помещения, в том числе для реабилитации и отдыха спортсменов, а также административно-служебные, медицинские кабинеты, кладовая и другие. В ФОК также оборудуют кафе, кофепоинт, пищеблок, раздевалки, душевые, санузлы и сауны.

Ранее стало известно, что ФОК построят около станции метро "Выхино". План земельного участка для строительства объекта согласовала Москомархитектура. Площадь спортивного объекта составит 4,2 тысячи "квадратов".

