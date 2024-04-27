33 участка под ИЖС выкупили москвичи у города со скидкой с начала года

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В первом квартале этого года москвичи выкупили у города со скидкой 60% от кадастровой стоимости 33 участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Их общая площадь составляет 3,8 гектара. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Он уточнил, что на этих земельных участках располагаются объекты недвижимости горожан. В результате выкупа жители столицы смогли сэкономить 114,3 миллиона рублей.

С апреля 2020 года для собственников недвижимости ввели возможность выкупа земли за 40% от кадастровой стоимости. Участки должны быть с разрешенным видом использования для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства и для садоводства.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, большая часть выкупленных в первом квартале года участков находится в Вороновском, Кленовском, Первомайском, Роговском и Щаповском поселениях, а также в Троицке. Там москвичи выкупили 20 объектов.

"Еще шесть находится в Южном Бутове на юго-западе столицы и три – в поселениях Филимонковском и Внуковском Новомосковского округа", – добавил он.

Также по одному участку выкупили в Косино-Ухтомском, Крылатском, Северном районах и Куркине. Площадь приобретенных в первом квартале объектов составляет от 0,003 до 0,4 гектара.

Для заключения договора купли-продажи горожанину следует обратиться в департамент городского имущества.

Ранее сообщалось, что жители и гости столицы купили или арендовали у Москвы за весь прошлый год порядка 250 земельных участков общей площадью 30,9 гектара для ИЖС. Ефимов подчеркнул, что сроки по строительству домов на приобретаемых в собственность участках не регламентированы. Например, в случае аренды они могут составить примерно 2,5 года, а потом покупателю предоставляется право выкупа земли за 40% от кадастровой стоимости.

