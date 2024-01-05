В 2023 бизнес приобрел у города 29 помещений в объектах культурного наследия

Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы

Представители бизнеса приобрели у города более 3,65 тысячи квадратных метров недвижимости в исторических зданиях в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город продает недвижимость в доходных домах и старинных усадьбах. Среди них объекты культурного наследия.

По словам Ефимова, в 2023 году по итогам торгов у города приобрели 29 помещений в объектах культурного наследия общей площадью 3,65 тысячи квадратных метров.

Больше всего приобретенных в этом году помещений находится в центре Москвы, еще пять объектов приобретены на юге столицы, три – на юго-востоке и одно – на северо-востоке города.

Самый большой объект, расположенный в историческом здании, приобретен в Милютинском переулке. Это помещение площадью 331,3 квадратного метра в доходном доме акционерного общества “Феттер и Гинкель”, в котором в 1934–1946 годах жил художник Евгений Лансере.

Ранее стало известно, что Москва заключила в третьем квартале этого года 51 договор аренды и купли-продажи земельных участков общей площадью свыше 8,9 гектара для индивидуального жилищного строительства и возведения коммерческих объектов.

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