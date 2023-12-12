Москва заключила 51 договор аренды и купли-продажи участков в III квартале 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва заключила в третьем квартале этого года 51 договор аренды и купли-продажи земельных участков общей площадью свыше 8,9 гектара для индивидуального жилищного строительства и возведения коммерческих объектов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Из них 42 участка общей площадью 5,65 гектара были реализованы для возведения частных жилых домов. Еще девять участков площадью 3,29 гектара арендованы бизнесом для строительства коммерческих объектов", – поделился вице-мэр.

Арендованные под коммерческие цели участки расположены в Зеленограде, а также в Троицком, Северо-Восточном и Юго-Западном округах Москвы. Инвесторы смогут построить торговые, бытовые и промышленные объекты, а также объекты общественного питания, спортивно-досуговый и многофункциональный центры, автозаправочную станцию и станцию техобслуживания машин.

Площадь недвижимости составит 33,6 тысячи квадратных метров. В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что под индивидуальное жилищное строительство на территории ТиНАО и на востоке Москвы жители купили 28 земельных участков площадью 3,63 гектара и арендовали еще 14 площадью порядка 2,03 гектара.

По его словам, на этих участках они смогут возвести частные дома и хозяйственные постройки площадью почти 23,5 тысячи "квадратов". Срок аренды участков для индивидуального жилищного строительства составляет 2,5 года.

Ранее стало известно, что Москва выделила свыше 400 гектаров земли в рамках 80 масштабных инвестиционных проектов за 7 лет работы меры поддержки. По словам Ефимова, в общей сложности инвесторы возведут более 3,5 миллиона квадратных метров промышленных площадей.

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