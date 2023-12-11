Бизнес выкупил у города почти 8 тыс объектов недвижимости в рассрочку за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители малого и среднего бизнеса выкупили у столицы в рассрочку почти восемь тысяч арендованных ими объектов недвижимости с 2013 года. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что у представителей малого и среднего бизнеса есть право преимущественного выкупа помещений, которые арендуются у Москвы. Оплатить сделку можно единовременно или воспользоваться рассрочкой от пяти до семи лет.

По данным Ефимова, последний вариант выбирают более 96% арендаторов. Так, с 2013 года свыше 7,7 тысячи объектов недвижимости, выкупленных по преимущественному праву, приобретены в рассрочку. Их общая площадь – 1,6 миллиона квадратных метров.

Отмечается, что выкупить недвижимость можно спустя не менее двух лет аренды. Сделать это могут те представители бизнеса, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Если помещения реализуются на аукционах для МСП, недвижимость должна минимум пять лет быть в перечне предназначенных для использования малым и средним бизнесом объектов.

Арендатор становится собственником имущества, когда выкупает его в рассрочку, но до полной оплаты объект находится в залоге у департамента городского имущества.

Недвижимость в центре города пользуется большой популярностью, заметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он считает, что это связано с высокой туристической и деловой активностью.

По его данным, за последние десять лет в ЦАО выкупили в рассрочку почти 2,1 тысячи объектов площадью 437,93 тысячи "квадратов". В зданиях и помещениях, продолжил он, открываются магазины, кафе, парикмахерские, гостиницы, выставочные залы.

"Возможность разбить оплату сделки на несколько лет позволяет им снизить финансовую нагрузку и направить средства на развитие бизнеса", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Гаман уточнил, что на севере города в рассрочку арендаторы выкупили 844 объекта, на востоке – 751, на юге – 842, на юго-западе – 803.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса в Москве выкупили у города в рассрочку свыше 320 объектов недвижимости в этом году. Общая площадь объектов составляет около 60 тысяч "квадратов".

Помимо этого, на городские торги по аренде выставлено здание на востоке Москвы под размещение спортивного объекта. Инвесторы смогут открыть спортивно-оздоровительный центр в районе Перово.

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